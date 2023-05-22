



​​​​​​​В ближайшее время Нидерланды начнут обучение украинских пилотов на F-16

Правительство Нидерландов готово начать обучение украинских пилотов на истребителях F-16 в ближайшее время. Об этом заявил министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра, которое приводит RTL Nieuws.



Он пока не хочет называть конкретную дату или срок старта обучения украинских пилотов. Пока он планирует проконсультироваться со своими коллегами из ЕС по этому вопросу.



"Но всегда было так, что после того, как мы принимали принципиальное решение, мы обычно очень быстро приступали к реализации", - добавил министр.



По данным США, обучение пилотов будет проходить в Европе. Глава МИД Нидерландов сказал, что страна тесно сотрудничает с Данией, Норвегией и Бельгией по обучению украинских пилотов.