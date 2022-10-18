



В ближайшее время НАТО передаст Украине сотни комплексов для борьбы с дронами

Союзники планируют передать Украине комплексы для поражения беспилотных летательных аппаратов иранского и российского производства. Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.



По его словам, в новом пакете военной помощи страны НАТО передадут Украине сотни средств для подавления дронов, которые призваны защитить мирное население и критическую инфраструктуру. Руководитель Альянса не раскрыл названия, производителей и принципы работы комплексов, но подчеркнул, что они сделают иранские и российские беспилотники неэффективными.



Как добавил Йенс Столтенберг, в будущем союзники помогут Украине полностью отказаться от советского вооружения и перейти на современную технику.



Отметим, что Россия активно использует иранские дроны-камикадзе для нанесения ударов по Украине. В частности, ВС РФ применили Shahed-136 во время массированной атаки по украинским городам 10-11 октября. Силам ПВО удалось сбить 9 из 12 таких БПЛА, но остальные достигли своих целей.



Недавно в США представили новое средство против БПЛА, способное одолеть иранские дроны. Ккомпания Fortem Technologies модернизировала систему DroneHunter F700, чтобы она могла перехватывать более крупные БПЛА, такие как Shahed-136.