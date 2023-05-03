



В бланках госучреждений возвращаются к использованию слов "отец" и "мать"

Несмотря на то, что председатель партии "Ноам" Ави Маоз два месяца назад подал в отставку с поста заместителя министра в канцелярии премьер-министра, вчера секретарь кабинета министров направил письмо всем министрам правительства в соответствии с одним из требований, выдвинутых им в ходе коалиционных переговоров: дать указание официальным государственным органам печатать бланки с указанием "мать" и "отец", а не только бланки с указанием "родитель 1" и "родитель 2".



Секретарь кабинета министров Йосси Фукс написал всем министрам: "В соответствии с коалиционными соглашениями и указаниями премьер-министра, просим вас проследить, чтобы все государственные учреждения, подчиненные вашим министерствам, которые выдают родителям бланки, обозначенные в них как "родитель 1" и "родитель 2", также выдавали параллельные бланки с записями "отец" и "мать", как это было принято до сих пор, на выбор родителей".



В конце января, после подписания коалиционных соглашений, Маоз заявил, что будет действовать в направлении сокращения прав ЛГБТК-сообщества: "Я получил десятки запросов от родителей, которым необходимо записать своих детей в школы на предстоящий учебный год, и они вынуждены делать это с бланками, в которых указаны только "родитель 1" и "родитель 2", - сказал Маоз.



Маоз все еще считается членом коалиции, несмотря на его отставку с поста заместителя министра. На прошлой неделе он вызвал гнев общественности, написав письмо сторонникам своей партии со словами: "Мы не согласимся молчать" перед лицом публичности спикера Кнессета Амира Охана с его спутником жизни.

