В Берлине выпустили ряд запретов на 8 и 9 мая
Власти Берлина запретили показывать флаги Украины и России возле трех советских мемориалов 8 и 9 мая.
По данным Berliner Morgenpost, также запрещено там петь военные песни.
"Запрещено скандировать лозунги, которые в связи со сложившейся ситуацией могут быть восприняты как одобрение, прославление или героизация войны в Украине", - сказано в материале.
Как пояснили в местной полиции, война в Украине не должна выходить за рамки "демократического дискурса в Берлине".
Уточняется, что эти запреты не касаются дипломатов и ветеранов Второй Мировой войны.