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В Берлине выпустили ряд запретов на 8 и 9 мая
05.05.2023 13:34 Алина Груднева

В Берлине выпустили ряд запретов на 8 и 9 мая

Власти Берлина запретили показывать флаги Украины и России возле трех советских мемориалов 8 и 9 мая.

По данным Berliner Morgenpost, также запрещено там петь военные песни.

"Запрещено скандировать лозунги, которые в связи со сложившейся ситуацией могут быть восприняты как одобрение, прославление или героизация войны в Украине", - сказано в материале.

Как пояснили в местной полиции, война в Украине не должна выходить за рамки "демократического дискурса в Берлине".

Уточняется, что эти запреты не касаются дипломатов и ветеранов Второй Мировой войны.
 

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