



В Берлине выпустили ряд запретов на 8 и 9 мая

Власти Берлина запретили показывать флаги Украины и России возле трех советских мемориалов 8 и 9 мая.



По данным Berliner Morgenpost, также запрещено там петь военные песни.



"Запрещено скандировать лозунги, которые в связи со сложившейся ситуацией могут быть восприняты как одобрение, прославление или героизация войны в Украине", - сказано в материале.



Как пояснили в местной полиции, война в Украине не должна выходить за рамки "демократического дискурса в Берлине".



Уточняется, что эти запреты не касаются дипломатов и ветеранов Второй Мировой войны.

