



В Берлине отметили 70 лет Люксембургским соглашениям

Сегодня в Берлине отмечают 70-летие подписания Люксембургских соглашений о возмещении ущерба пережившим Холокост. В церемонии примут участие канцлер Германии Олаф Шольц и министр финансов Кристиан Линдер, организация Клеймс Конференс и министр социального равенства Израиля Мейрав Коэн.



Канцлер Германии Олаф Шольц: «Люксембургские соглашения были основополагающими и привели к финансовой компенсации в размере более 80 миллиардов евро, которую Германия выплатила к концу 2021 года. Выплаты выжившим и программа по уходу на дому очень близки нам, а также в последнее время мы видим растущее значение преподавания истории Холокоста».



Гидеон Тейлор, президент Клеймс Конференс отметил, что «это историческое событие, 70-я годовщина подписания Люксембургских соглашений, является поводом для размышлений. Истребление европейских евреев нацистами оставило зияющую бездонную пропасть не только в истории мирового еврейства, но и человечества в целом. Соглашения заложили основу для компенсаций и реституций тем, которые потеряли всё, и продолжают служить основой для текущих переговоров от имени 280 000 переживших Холокост, проживающих сегодня по всему миру».



10 сентября 1952 года в мэрии Люксембурга были заключены беспрецедентные соглашения между молодым Государством Израиль, ФРГ как правопреемницей Германского Рейха, и Комиссией по материальным искам евреев к Германии (Клеймс Конференс), созданной 23 крупными глобальными еврейскими организациями для ведения переговоров от имени людей, переживших Холокост. Соглашения создали основу для всех последующих компенсаций за нацистские преследования.



На церемонии в Еврейском музее в Берлине три стороны, подписавшие исторические соглашения, собрались сегодня вновь. Среди гостей – министр социального равенства Мейрав Коэн, Президент Клеймс Конференс Гидеон Тейлор, глава переговорной группы Стюарт Айзенштат, а также Глава Центра организаций лиц переживших Холокост Колетт Авиталь, пережившая Катастрофу в детстве.



По словам Стюарта Айзенштата, «Люксембургские соглашения заложили основу для всех последующих компенсаций пережившим нацистские преследования. Еще никогда в истории человечества побежденная держава не выплачивала компенсацию мирным жителям за причиненные им потери и страдания. Это монументальное достижение, свидетельствующее о стремлении немецкого народа признать пороки своего бывшего нацистского общества».



«Потребовалось действительно великое и дальновидное руководство, чтобы сесть за стол переговоров всего через несколько лет после Холокоста и обсудить нечто невообразимое. Эти переговоры заложили основу для тех результатов, о которых мы объявляем сегодня, в размере более 1.2 миллиарда долларов в 2023 году на компенсацию и социальное обеспечение для переживших Холокост, — заявил исполнительный вице-президент Клеймс Конференс Грег Шнайдер, — Мы не могли бы выполнять ту работу, которую мы делаем сегодня, — работать над тем, чтобы каждый переживший Холокост мог прожить свою жизнь с тем достоинством, которое было отнято у него в юности. Не могли бы, если бы каждый из этих лидеров не проявил яркую активность в этот исторический момент».



Переговоры в Люксембурге и вытекающие из них компенсационные соглашения заложили основу, на которой строятся сегодняшние переговоры Клеймс Конференс с Федеральным министерством финансов Германии.



Сегодня на мероприятии в Берлине будут объявлены результаты переговоров по следующим направлениям:



• Экстренные гуманитарные выплаты в размере 12 миллионов евро 8 500 украинских евреев, переживших Холокост. Ожидается, что платежи начнут распределяться осенью этого года.



• Начиная с января 2023 года, увеличение на 130 миллионов евро средств по уходу на дому для тех переживших Холокост, которые зависят от услуг на дому для поддержания своей повседневной жизни. Из этой суммы 60 миллионов евро будут потрачены на увеличение ухода на дому за теми, кто проживает в Израиле. Договорённость об этом была достигнута совместно с министром социального равенства Мейрав Коэн. Оставшиеся 70 миллионов евро будут направлены в другие страны мира.



• Третий год дополнительных выплат из Фонда помощи (Hardship Fund), которые последуют за двумя годами, о которых ранее велись переговоры. Эти дополнительные 170 миллионов евро коснутся примерно 143 000 человек, переживших Холокост, проживающих по всему миру.



Впервые было достигнуто соглашение о финансировании образования по теме Холокоста в размере 10 млн евро на 2022 год, 25 млн евро на 2023 год, 30 млн евро на 2024 год и 35 млн евро на 2025 год. В целом, правительство Германии выделяет на уход на дому и компенсацию пережившим Холокост по всему миру, примерно 1.2 миллиарда долларов на 2023 год.



Для дополнительной информации о Клеймс Конференс посетите сайт: www.claimscon.org



Информация о Клеймс Конференс:



Комиссия по еврейским материальным искам к Германии (Клеймс Конференс) - некоммерческая организация с офисами в США, Израиле и Германии, работает над получением материальной компенсации для переживших Холокост во всем мире.



Основанная в 1951 году представителями 23 международных еврейских организаций, Клеймс Конференс ведет переговоры и распределяет средства среди частных лиц и организаций, а также занимается восстановлением еврейской собственности, разграбленной во время Холокоста.



Начиная с 1952 года, по результатам ежегодных переговоров с Клеймс Конференс правительство Германии выплатило личные компенсации на общую сумму около 90 миллиардов долларов пережившим страдания и потерпевшим убытки, причиненные им в результате преследований нацистов.



В 2021 году Клеймс Конференс распределила около 820 миллионов долларов компенсации более чем 210 000 выживших в 83 странах и выделила более 650 миллионов долларов в виде грантов более чем 300 агентствам социальных услуг по всему миру, которые предоставляют жизненно важные услуги для переживших Холокост, такие как уход на дому, продукты питания и лекарства.



Контакты:



Анастасия Пашко [email protected]

Анна Магин [email protected]











