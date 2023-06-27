



В Бен-Гурион запланирована акция протеста против реформы

Лидеры протестов против судебной реформы объявили о проведении демонстрации в аэропорту Бен-Гурион в ближайшее воскресенье.



"То, что две недели назад началось как второстепенное дело, превращается в сумасшедший и жестокий законодательный блиц, который в ближайшие недели превратит Израиль в диктатуру де-факто", — прокомментировали они.



Организаторы антиправительственного протеста заявляют, что они активизируют свою борьбу после того, как коалиция возобновит принятие законов о спорной судебной реформе.



Шикма Бреслер, одна из организаторов, говорит, что массовые беспорядки, которые раньше проводились раз в неделю, теперь могут стать ежедневными.



"Мы обещаем тем, кто разрушает государство — [премьер-министру Биньямину] Нетаниягу и [министру юстиции Яриву] Левину — будут сюрпризы. Все эти группы, участвующие в борьбе, будут проводить акции сопротивления по своему усмотрению", — говорит она.



