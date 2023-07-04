В Бен-Гурион демонстрант душил Стеллу Вайнштейн, функционера партии "Ямина"
Бывшая генеральная директор партии Нафтали Беннета "Ямина" Стелла Вайнштейн опубликовала серию твитов о том, что пережила вчера по прилету в аэропорт Бен-Гурион.
Стелла пишет: “Насилие со стороны демонстрантов. Я прилетела сегодня с семьей из отпуска за границей и была встречена гонгами, мегафонами и заблокированным доступом к транспорту. У моей маленькой дочери чувствительные уши и она начала кричать от боли и паники, мы попытались убежать и войти в зону ж/д станции, там также были десятки протестующих с гонгами и барабанами, невозможно покинуть аэропорт и все заблокировано. Мы попросили у демонстрантов, которые стояли рядом с нами, чтобы они прекратили, мой муж просил несколько раз, они достали фотоаппарат, я попросила их не фотографировать, я дотронулась до фотоаппарата рукой, а протестующий просто схватил меня за шею и душил, на глазах у моего мужа и детей! Моя дочь не успокоилась до сих пор”.
В интервью радио "Галей Исраэль" Стелла сказала, что только чудом удалось избежать драки. По ее словам, вокруг не было полицейских, а демонстранты всеми силами препятствовали попыткам приезжающих покинуть аэропорт и сесть в поезд.
Стелла сказала, что она “этого так не оставит”. Несмотря на то, что сам инцидент не был снят на смартфоны, она уверена, что видео можно получить с камер наружного наблюдения аэропорта.