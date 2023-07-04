



В Бен-Гурион демонстрант душил Стеллу Вайнштейн, функционера партии "Ямина"



Бывшая генеральная директор партии Нафтали Беннета "Ямина" Стелла Вайнштейн опубликовала серию твитов о том, что пережила вчера по прилету в аэропорт Бен-Гурион.



שעמדו לידינו שיפסיקו, בעלי ביקש כמה פעמים, הם שלפו מצלמה ביקשתי שלא יצלמו, חשבתי עם היד את המצלמה בלי לגעת בה, והמפגין פשוט הניף אותי מהצוואר וחנק אותי, מול בעלי והילדים! הילדה לא נרגעת עד עכשיו pic.twitter.com/tgCfHujTfd — סטלה ויינשטיין Stella Weinstein (@StellaWeinstei3) July 3, 2023

1/2אלימות מצד המפגינים. הגעתי היום עם המשפחה מחופשה בחו"ל וקבלת פנים של זמבורות לתוך האוזניים וגישה חסומה. הבת הקטנה שלי רגישה באוזניים והתחילה לצרוח מכאב ובהלה, ניסינו להתרחק ולהעכנס לאזור הרכבת גם שם עשרות מוחים עם זמבורות ותופים, לצאת מהשדה אי אפשר והכל חסום, ביקשנו מהמוחים>> pic.twitter.com/HqEbSNkLKP — סטלה ויינשטיין Stella Weinstein (@StellaWeinstei3) July 3, 2023

Стелла пишет: “Насилие со стороны демонстрантов. Я прилетела сегодня с семьей из отпуска за границей и была встречена гонгами, мегафонами и заблокированным доступом к транспорту. У моей маленькой дочери чувствительные уши и она начала кричать от боли и паники, мы попытались убежать и войти в зону ж/д станции, там также были десятки протестующих с гонгами и барабанами, невозможно покинуть аэропорт и все заблокировано. Мы попросили у демонстрантов, которые стояли рядом с нами, чтобы они прекратили, мой муж просил несколько раз, они достали фотоаппарат, я попросила их не фотографировать, я дотронулась до фотоаппарата рукой, а протестующий просто схватил меня за шею и душил, на глазах у моего мужа и детей! Моя дочь не успокоилась до сих пор”.В интервью радио "Галей Исраэль" Стелла сказала, что только чудом удалось избежать драки. По ее словам, вокруг не было полицейских, а демонстранты всеми силами препятствовали попыткам приезжающих покинуть аэропорт и сесть в поезд.Стелла сказала, что она “этого так не оставит”. Несмотря на то, что сам инцидент не был снят на смартфоны, она уверена, что видео можно получить с камер наружного наблюдения аэропорта.