



В Белом доме заявили, что пока не видят намерений РФ применить ядерное оружие

В США не заметили признаков какого-либо перемещения ядерного оружия или намерения применить ядерное оружие в Украине после заявлений Путина. Об этом сообщил координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям при Белом доме Джон Кирби, передает CNN.



"Мы не видели никаких перемещений тактического ядерного оружия или чего-либо подобного после этого заявления, и мы, конечно, не видели никаких признаков того, что господин Путин принял какое-то решение о применении оружия массового уничтожения, не говоря уже о ядерном оружии, на территории Украины", - сказал он.



Кирби добавил, что США продолжают следить за ситуацией по ядерному оружию очень внимательно.



"Мы продолжаем следить за этим очень, очень внимательно. И пока мы не увидели ничего, что заставило бы нас изменить нашу стратегическую позицию сдерживания", - подчеркнул он.



Напомним, российский диктатор заявил о намерении разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси. Решение Путина возмутило мировых лидеров. Так, в ЕС заявили, что перемещение российского тактического ядерного оружия в Беларусь несет угрозу европейской безопасности.



Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас считает, что Путин пытается запугать страны, поддерживающие Украину, объявив о размещении ядерного оружия в Беларуси.



Вице-президент Болгарии Илияна Йотова призвала РФ и Украину к переговорам после заявления Путина о планах размещения ядерного оружия в Беларуси.