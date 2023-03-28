



В Белом Доме прокомментировали вероятность визита Нетаниягу



Представитель Совета национальной безопасности Белого Дома Джон Кирби прокомментировал новости о готовящемся визите премьер-министра Биньямина Нетаниягу.



Соответствующее заявление он сделал, отвечая на вопросы журналистов.



"Нетаниягу не планирует посетить Вашингтон, но визиты израильских лидеров являются давней традицией. Премьер-министр, вероятно, приедет в какой-то момент", - сказал он.



Ранее в СМИ распространили информацию, что президент США Джо Байден пригласил Нетаниягу посетить Белый Дом в следующем месяце.



Более того, посол США в Израиле Том Найдс предположил, что главу израильского правительства пригласят в Вашингтон после Песаха.

