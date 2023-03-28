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В Белом Доме прокомментировали вероятность визита Нетаниягу
28.03.2023 18:41 Алина Груднева

В Белом Доме прокомментировали вероятность визита Нетаниягу


Представитель Совета национальной безопасности Белого Дома Джон Кирби прокомментировал новости о готовящемся визите премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

Соответствующее заявление он сделал, отвечая на вопросы журналистов.

"Нетаниягу не планирует посетить Вашингтон, но визиты израильских лидеров являются давней традицией. Премьер-министр, вероятно, приедет в какой-то момент", - сказал он.

Ранее в СМИ распространили информацию, что президент США Джо Байден пригласил Нетаниягу посетить Белый Дом в следующем месяце.

Более того, посол США в Израиле Том Найдс предположил, что главу израильского правительства пригласят в Вашингтон после Песаха.
 

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