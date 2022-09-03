



В Белом Доме отреагировали на остановку "Северного потока"

Представитель Совета нацбезопасности при президенте США Джо Байдене прокомментировал остановку "Северного потока", заявив, что такой поступок неудивительный, учитывая, что РФ использует энергоносители в качестве оружия.



"К сожалению, неудивительно, что Россия продолжает использовать энергетику в качестве оружия против европейских потребителей", – заявил представитель Совета Reuters.



Чиновник также добавил, что Европа и США продолжают сотрудничество для обеспечения достаточных запасов газа.



"В результате этих усилий европейские хранилища газа будут заполнены к критическому зимнему отопительному сезону. Одних этих усилий недостаточно, и мы продолжим совместную работу, чтобы решить тревожную энергетическую ситуацию в Европе", – сказал он.