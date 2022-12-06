В Белгородской области сформируют "батальоны самобороны"
Из жителей Белгородской области будут сформированы отряды территориальной обороны или самообороны.
Об этом объявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Буквально с первых дней начала специальной военной операции обращалось большое количество жителей Белгородской области с необходимостью начать подготовку и формирование отрядов территориальной обороны или самообороны. Такое решение мы приняли.
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Формируем несколько батальонов тех, кто по состоянию здоровья или в рамках возраста не может быть призван вооруженными силами, но имеет боевой опыт и большое желание, в случае необходимости встать на защиту своего родного дома и своей семьи", - написал он.
По его словам, инструкторы уже проводят обучение, тренировки и боевое сплачивание отрядов на территории всех приграничных районов Белгородской области.