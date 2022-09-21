



В Беларуси заявили об отсутствии нужды в мобилизации

Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович заявил, что у государства нет нужды в мобилизации.



Об этом сообщает EA Daily.



"Мобилизация - это не про нас, народ Белоруссии и страна мобилизованы и так. И готовы, конечно, не дай бог, дать отпор теми силами и средствами, которые для этого предназначены: тем силовым блоком, тем составом мирного времени, который сегодня выполняет задачи по обороне своей страны и конституционного строя на своей территории", - заявил Вольфович.

