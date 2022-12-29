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В Беларуси заявили о падении ракеты на своей територии
29.12.2022 13:28 Раиса Вовк

В Беларуси заявили о падении ракеты на своей територии

Во время массированного удара РФ по Украине 29 декабря на территории Беларуси упала ракета. Ее обломки заметили в Брестской области. Об этом сообщает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн".

Так, в белорусских пабликах появилась информация, что утром "недалеко от деревни Горбаха ПВО сбила ракету, по первой информации пострадавших нет". При этом сбита ли была ракета или упала сама - пока неизвестно.

Обломки снаряда были найдены в поле в Ивановском районе, Брестской области, которая граничит с Волынью. Судя по опубликованным снимкам, это части ракеты от ЗРК "С-300".

Стоит отметить, что российские войска применяют эти ракеты для обстрелов Украины. Однако на вооружении ВСУ также есть этот комплекс.
 

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