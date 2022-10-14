



В Беларуси введен режим контртеррористической операции

Власти Беларуси ввели режим контртеррористической операции - КТО.



Об этом в интервью изданию "Известия" заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей. По его словам, вооруженные силы страны готовы дать отпор "на провокации, который могут возникнуть со стороны сопредельных государств".



"Глава нашей страны провел ряд совещаний с силовыми структурами, введен режим контртеррористической операции. Действительно, была информация о том, что со стороны отдельных сопредельных государств планируются провокации, связанные чуть ли не с захватом отдельных участков территории Беларуси", - заявил Макей.