



В Беларуси судят лауреата Нобелевской премии мира

В Беларуси начался судебный процесс над лауреатом Нобелевской премии мира, председателем правозащитного центра "Вясна" Алесем Беляцким, его заместителем Валентином Стефановичем, координатором кампании "Правозащитники за свободные выборы" Владимиром Лабковичем.



Об этом сообщает сайт "Настоящее время".



Фигурантов дела обвиняют в контрабанде денежных средств и финансировании групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок.



Обвиняемым грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.