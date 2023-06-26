



В Беларуси строят лагерь для 8 тысяч вагнеровцев в 200 км от украинской границы

Строительство лагеря, который займет 24 тысяч кв. м идет в Могилевской области. Об этом сообщает “Верстка”.



По сведениям журналистов, таких лагерей в Белоруссии будет несколько, но сколько именно пока неизвестно.



Родственники наемников пригожинской армии подтвердили, что служащих в ЧВК перебрасывают из Ростова-на-Дону на территорию Беларуси.



До попытки мятежа Пригожина базы “Вагнера” располагались на территории России, а именно в Краснодарском крае, на военном полигоне “Молькино”. Наемники ЧВК уже имеют опыт нахождения в Беларуси, но не самый приятный – в июле 2020 года, незадолго до президентских выборов, под Минском задержали 32 россиян, которых белорусские спецслужбы назвали боевиками “Вагнера”.