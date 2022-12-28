



В Беларуси “Рельсовые партизаны” получили 20-летние сроки

С начала вторжения российских войск в Украину в Беларуси, чья железная дорога усиленно эксплуатировалась Россией для доставки к украинской границе техники и солдат, возникло целое подпольное партизанское движение, совершавшее диверсии на ЖД путях с целью помешать этому. “Рельсовые партизаны” выводили из строя сигнальное оборудование, портили и блокировали железнодорожные пути.



Как сообщил во вторник белорусский правозащитный проект "Вясна", трое жителей города Светогорска Гомельской области Олег Молчанов, Дмитрий Равич и Денис Дикун были признаны виновными по статьям – акт терроризма, совершенный организованной группой, повлекший тяжкие последствия, создающие угрозу гибели людей, государственная измена, умышленная порча путей сообщения и участие в экстремистском формировании.



Как указано в материалах дела, 28 февраля они подожгли релейный шкаф на перегоне Жердь – Останковичи, в результате чего светофоры и стрелки на этом участке железной дороги, которая ведёт в Украину, были на время выведены из строя, что, как утверждает следствие, могло привести к срывам графиков движения составов с российской военной техникой.



Ранее в государственных СМИ Беларуси появилось видео, на котором избитый Денис Дикун давал признательные показания. В “покаянном видео” Дикун сообщил, что вступил в “экстремистские формирования BYPOL”.



Это белорусская правозащитная инициатива, которая создана бывшими сотрудниками силовых структур для противодействия белорусским властям. Властями Беларуси она признана террористической организацией.



Далее в видео сообщалось, что Дикун получил от BYPOL задание "по выведению из строя железнодорожной инфраструктуры на территории Гомельской области". Затем, по версии обвинения, к выполнению “поручения” он привлек своих друзей Равича и Молчанова и BYPOL "оплатили им все расходы на подготовку, а также перевел на электронный кошелек оплату за проделанную работу в размере 364 долларов".



Суд приговорил Дмитрия Равича к 22 годам колонии усиленного режима, Дениса Дикуна к 23 годам, а Олега Молчанова – к 21 году колонии. Как пишут белорусские правозащитники, это самый суровый приговор по делу о “рельсовых партизанах”. До этого максимальным сроком по аналогичному делу было 16 лет лишения свободы.