



В Беларуси продлили совместные в РФ военные учения

В Беларуси продлили учения ВС РФ и РБ минимум до 13 февраля. Об этом свидетельствует график проведения учений на белорусских полигонах, пишет Telegram-канал "Беларускі гаюн".



В сообщении говорится о том, что 4-5 февраля станут выходными для некоторых полигонов. При этом другие, где сконцентрированы ВС РФ, продолжат работать без перерыва: "Осиповичский", "Доманово", "Лепельский", "Обуз-Лесновский".



"Таким образом, мы видим очередное продление учений на неделю на белорусских полигонах, которые непрерывно идут с 29 апреля 2022 года. Общее количество продлений составило 41 неделю. ВС РБ улучшают навыки, становятся более подготовленными к обороне, но по-прежнему не готовы к наступательным действиям из-за отсутствия реального боевого опыта", — говорится в сообщении.



