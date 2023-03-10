



В Беларуси призывают офицеров запаса

В пятницу, 10 марта, Александр Лукашенко подписал указ о призыве офицеров запаса на военную службу.



Об этом сообщает "Белта" со ссылкой на пресс-службу президента.



Указ, который был подписан Лукашенко, называется "О призыве офицеров запаса на военную службу".



Он предусматривает призыв в нынешнем году до 230 мужчин в возрасте до 27 лет в вооруженные силы, а также до 20 человек в органы погранслужбы.



Будут призваны те, кто прошел обучение по соответствующим программам подготовки офицеров запаса на военных кафедрах или факультетах. Обязательным условием указано наличие воинского звания офицера и зачисление в запас.



