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В Беларуси призывают офицеров запаса
10.03.2023 17:26 Алина Груднева

В Беларуси призывают офицеров запаса

В пятницу, 10 марта, Александр Лукашенко подписал указ о призыве офицеров запаса на военную службу.

Об этом сообщает "Белта" со ссылкой на пресс-службу президента.

Указ, который был подписан Лукашенко, называется "О призыве офицеров запаса на военную службу".

Он предусматривает призыв в нынешнем году до 230 мужчин в возрасте до 27 лет в вооруженные силы, а также до 20 человек в органы погранслужбы.

Будут призваны те, кто прошел обучение по соответствующим программам подготовки офицеров запаса на военных кафедрах или факультетах. Обязательным условием указано наличие воинского звания офицера и зачисление в запас.

 

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