



В Беларуси начались учения по "освобождению захваченных территорий"

В Беларуси сегодня стартовали военные учения по "отработке боевых действий по освобождению территории, временно захваченной противником". Они продлятся до 14 сентября. Об этом сообщило Минобороны Беларуси.



"8 сентября в соответствии с планом подготовки Вооруженных Сил под руководством начальника Генерального штаба Вооруженных Сил - первого заместителя Министра обороны началось командно-штабные учения Вооруженных Сил Республики Беларусь. Они продлится до 14 сентября", - говорится в сообщении.



По информации белорусского Минобороны, для отработки практических действий войск (сил) привлечены полигон "Брестский" и участки местности в Минской и Витебской областях.



"Учения позволят на практике отработать такие вопросы ведения боевых (специальных) действий по освобождению территории, временно захваченной противником", - указано в сообщении.



Кроме того, по информации пресс-службы, во время учений будет отработан вопрос восстановления контроля над государственной границей в зонах ответственности объединений, авиационной поддержки войск, а также обеспечения режима военного положения, борьбы с диверсионно-разведывательными группами противника и незаконными вооруженными формированиями.



Напомним, ранее в Генштабе ВСУ заявили, что белорусские военные планируют организовать учения, на которых, вероятно, будет проведена тренировка "освобождения" территорий и не исключено, что имеется в виду захват части приграничных областей Украины.