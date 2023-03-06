



В Беларуси ищут причастных к взрывам на аэродроме "Мачулищи"

В Беларуси сотрудники КГБ проводят массовые обыски и проверки, пытаясь найти причастных к взрывам на военном аэродроме "Мачулищи". Задержанных после обысков отправляют в СИЗО КГБ. На данный момент известно уже минимум о 10 задержанных.



Как сообщает правозащитный проект "Весна", под подозрением оказались все, кого привлекали по политическим административным статьям с 2020 по 2023 год.

"Силовики" действуют методом "пальцем в небо". Вчера и сегодня сотрудники "КГБ" приходили с обысками к людям, живущим рядом с Мачулищами, проверяли владельцев дронов и легкомоторов", – пишут в белорусских источниках.



Также сообщается об усиленных проверках на границах Беларуси, в том числе на беларусско-российской границе. На этой неделе как минимум двух человек задержали после проверки телефона на границах с Польшей и Литвой.



