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В Беларуси хотят лишать гражданства тех, кто покинул страну
06.09.2022 15:54 Алина Груднева

В Беларуси хотят лишать гражданства тех, кто покинул страну

В Беларуси намерены изучить возможность лишения гражданства тех граждан, которые покинули страну.

 
Об этом сообщает "БелТА".
 
По словам Александра Лукашенко, соответствующий вопрос должен быть учтен в рамках законопроекта о гражданстве. Такое заявление он сделал на совещании по вопросам совершенствования законодательства о гражданстве и проведения амнистии.
 
Проект поправок был подготовлен МВД Беларуси и другими ведомствами. По словам главы министерства Ивана Кубракова, закон предусматривает утрату гражданства в целях обеспечения внутренней безопасности государства. 
 
"В дальнейшем в отношении экстремиста, утратившего гражданство Беларуси, предлагается принимать решение о запрете въезда в страну на срок до 30 лет", – отметил Кубраков. 
 
Министерство рассчитывает пока что на "профилактический эффект".

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