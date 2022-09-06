



В Беларуси хотят лишать гражданства тех, кто покинул страну

В Беларуси намерены изучить возможность лишения гражданства тех граждан, которые покинули страну.

Об этом сообщает "БелТА".

По словам Александра Лукашенко, соответствующий вопрос должен быть учтен в рамках законопроекта о гражданстве. Такое заявление он сделал на совещании по вопросам совершенствования законодательства о гражданстве и проведения амнистии.

Проект поправок был подготовлен МВД Беларуси и другими ведомствами. По словам главы министерства Ивана Кубракова, закон предусматривает утрату гражданства в целях обеспечения внутренней безопасности государства.

"В дальнейшем в отношении экстремиста, утратившего гражданство Беларуси, предлагается принимать решение о запрете въезда в страну на срок до 30 лет", – отметил Кубраков.

Министерство рассчитывает пока что на "профилактический эффект".