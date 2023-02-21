



В Беларуси будут казнить за "госизмену"

В Беларуси утверждены изменения в Уголовному кодексе, предполагающие введение смертной казни за "госизмену".



Такое решение 21 февраля приняла Палата Представителей республики.



"Законопроектом предусматривается возможность применения исключительной меры наказания в виде смертной казни к должностным лицам, занимающим государственную должность, и лицам, на которых распространяется статус военнослужащего, совершившим преступление, предусмотренное статьей 356 УК "Измена государству", - сказано в официальном заявлении.



В ходе заседания также были утверждены штрафы за "преступления против мира и безопасности человечества, общественной безопасности, безопасности движения, здоровья населения и государства" в размере до 50 тысяч базовых величин.