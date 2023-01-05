



В Беларусь перебросили новую партию военной техники

О новых поставках военной техники отчиталось Минобороны Беларуси, передает 24 канал. Известно, что эта техника поступит в белорусские части сил специальных операций.



Отчитываются, что поступила партия новых БТР-82A, БТР-80К, бронированных медицинских и ремонтно-эвакуационных машин.



В Беларуси планируется проведение совместных летно-тактических учений авиационных подразделений вместе с российской армией.



В телеграмм-канале "Белорусский гаюн" сообщили, что эшелон с 34 единицами техники днем направлялся в сторону Бреста. Предполагается, что новые БТР-82А поступят на вооружение 38-й десантно-штурмовой бригады.



