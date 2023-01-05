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В Беларусь перебросили новую партию военной техники
05.01.2023 20:11 Наталья Богинская

В Беларусь перебросили новую партию военной техники

О новых поставках военной техники отчиталось Минобороны Беларуси, передает 24 канал. Известно, что эта техника поступит в белорусские части сил специальных операций.

Отчитываются, что поступила партия новых БТР-82A, БТР-80К, бронированных медицинских и ремонтно-эвакуационных машин.

В Беларуси планируется проведение совместных летно-тактических учений авиационных подразделений вместе с российской армией. 

В телеграмм-канале "Белорусский гаюн" сообщили, что эшелон с 34 единицами техники днем направлялся в сторону Бреста. Предполагается, что новые БТР-82А поступят на вооружение 38-й десантно-штурмовой бригады.

 

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