



В Балтийском море начинаются мастшабные учения НАТО

В Балтийском море начинаются крупные совместные учения НАТО и партнеров BALTOPS, которые продлятся две недели.



Об этом сообщают эстонские и финские СМИ.



Учения проходят под руководством командующего 6-го флота Военно-морских сил США. Их цель – повысить совместимость и слаженность сил союзников.



Отрабатывать планируют все аспекты ведения боевых действий на море.



В маневрах примут участие около 6000 военных из 20 стран, 50 судов и около 45 самолетов и вертолетов. Участники учений начали прибывать в Эстонию еще на прошлой неделе.



Командующий эстонского флота Юри Саска отмечает, что это историческое событие для страны, поскольку это первые учения такого масштаба в водах Эстонии.



Учения называют крупнейшими многонациональными учениями в Балтийском море с 1972 года.