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В Балтийском море начинаются мастшабные учения НАТО
03.06.2023 13:12 Ирина Демьянова

В Балтийском море начинаются мастшабные учения НАТО

В Балтийском море начинаются крупные совместные учения НАТО и партнеров BALTOPS, которые продлятся две недели.

Об этом сообщают эстонские и финские СМИ.

Учения проходят под руководством командующего 6-го флота Военно-морских сил США. Их цель – повысить совместимость и слаженность сил союзников.

Отрабатывать планируют все аспекты ведения боевых действий на море.

В маневрах примут участие около 6000 военных из 20 стран, 50 судов и около 45 самолетов и вертолетов. Участники учений начали прибывать в Эстонию еще на прошлой неделе.

Командующий эстонского флота Юри Саска отмечает, что это историческое событие для страны, поскольку это первые учения такого масштаба в водах Эстонии.

Учения называют крупнейшими многонациональными учениями в Балтийском море с 1972 года.

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