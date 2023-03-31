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В Баку ответили на угрозы Ирана из-за Израиля
31.03.2023 20:11 Алина Груднева

В Баку ответили на угрозы Ирана из-за Израиля

Представитель министерства иностранных дел Ирана Нассер Канани обвинил Азербайджан в "антииранском заговоре" с Израилем.

Соответствующее заявление он сделал в пятницу, 31 марта.

"Это еще одно свидетельство зловещих намерений сионистского режима превратить территорию Азербайджана в угрозу национальной безопасности Исламской Республики Иран", - сказал он.

По словам Канани, Тегеран "всегда пытался помешать усилиям недоброжелателей вбить клин" между Ираном и Азербайджаном.

"Ожидается, что правительство Азербайджана также избежит ловушки, расставленной врагами двух стран. Очевидно, что Иран не может оставаться равнодушным к заговору сионистского режима против него с территории Азербайджана», — добавил он.

В ответ министерство обороны Азербайджана объявило, что "заявления Ирана являются безосновательными и неприемлемыми".
 

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