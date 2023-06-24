



В Бахрейне осудили недавние беспорядки поселенцев в палестинских городах

Бахрейн публикует заявление, осуждающее несколько недавних беспорядков, совершенных поселенцами в палестинских городах в Иудее и Самарии.



Министерство иностранных дел королевства Персидского залива опубликовало заявление, “призывающее к стабилизации ситуации на палестинских территориях, прекращению насилия и эскалации, обеспечению защиты гражданских лиц, а также обеспечению возобновления справедливого и всеобъемлющего мирного процесса и создания независимого палестинского государства с Восточным Иерусалимом в качестве своей столицы в соответствии с решением о создании двух государств, принципами международного права и Арабской мирной инициативой”.



Осуждение со стороны Бахрейна, нормализовавшего отношения с Израилем в рамках Соглашений Авраама 2020 года, произошло после того, как несколько десятков поселенцев устроили беспорядки в палестинской деревне Умм-Сафа и, как сообщается, подожгли дома и автомобили.



