



В Бахмуте РФ использует "сирийскую тактику" - тотальное уничтожение зданий

Российские оккупанты применяют так называемую “сирийскую тактику” в попытках оккупировать Бахмут Донецкой области. Такая стратегия включает тотальное уничтожение зданий. Об этом сообщает заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.



По ее словам, попытки наступления врага сейчас наблюдаются на Марьинском, Авдеевском и Бахмутском направлениях.



При этом на Лиманском направлении оккупанты не смогли прорвать оборону украинских защитников и их активность снизилась. Там продолжаются обстрелы позиций ВСУ и проходит перегруппировка войск.



Маляр отметила, что самые ожесточенные бои сейчас происходят за Бахмут и Марьинку. Россияне пытаются оккупировать эти населенные пункты.



В частности, на Бахмутском направлении противник хочет вытеснить украинских защитников с позиций в Бахмуте, добавила чиновница.



"Используя так называемую "сирийскую тактику" тотального разрушения зданий и сооружения, враг кое-где продвигается за счет уничтоженных объектов. Вместе с тем, наши защитники совершают активные штурмовые действия и не дают врагу взять город под контроль. Кроме того противник постоянно штурмует пригород Бахмута", - уточнила Маляр.



Она также отметила, что на Запорожском и Херсонском направлениях россияне со всех сил пытаются удержать контроль над занятыми рубежами и не допустить продвижение ВСУ.



Напомним, ранее командующий Восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский заявлял, что украинские военные не только обороняются, но и активно контратакуют в районе Бахмута.



Также мы писали, что, по словам начальника ГУР Кирилла Буданова, Бахмут для российских оккупантов является местом, где они имеют определенный тактический успех, поэтому враг продолжает попытки наступления.