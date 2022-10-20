



В БАГАЦе выразили сомнения по поводу аргументов против сделки с Ливаном

Судья Эстер Хайют и судья Узи Фогельман выражают сомнения по поводу аргументов заявителей против соглашения о демаркации морской границы с Ливаном

По словам поверенного, Основной закон Израиля требует референдума для утверждения соглашения.

По словам Хайют, в документе говорится, что юридический статус-кво в отношении примерно пяти квадратных километров воды, о которой идет речь в соглашении, будет сохраняется до тех пор, пока между двумя странами не будет достигнуто последующее соглашение об окончательной морской границе. Потому оно не представляет собой территориальную уступку, требующую референдума.

Фогельман не согласен с аргументами организации Lavi.

Он утверждает, что временное правительство обязано представить такой договор в Кнессет на утверждение, основываясь на прецеденте предыдущих международных соглашений, которые были вынесены на голосование в Кнессете.