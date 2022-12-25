



В БАГАЦ подано ходатайство об отмене соглашения с Дери о признании вины

В воскресенье Движение за качество правительства обратилось в БАГАЦ с ходатайством против назначения депутата Арье Дери министром с требованием отменить приговор, вынесенный по его делу, на том основании, что он ввел суд в заблуждение.



В своей петиции движение утверждает, что назначение является "серьезным нарушением морали, общественного доверия к избранным должностным лицам и принципа лояльности правительства" и что он "испорчен отсутствием чистоты и добросовестности, неразумностью и крайним отсутствием соразмерности".



Движение также утверждает, что Дери ввел суд в заблуждение, представив ему ложное представление о том, что намеревался уйти из общественной жизни, и, следовательно, приговор по его делу являются недействительными, поскольку он был получены обманным путем.



"Арье Дери — осужденный уголовник, который вернулся на место преступления, снова совершил преступление и был осужден. Было ошибкой позволить Дери вернуться в место преступления в первый раз, но позволить ему вернуться во второй раз - это полное безумие. Он совершит и третье преступление, если только у нас не будет функционирующей правоохранительной системы, которая остановит его. БАГАЦ должен вмешаться и предотвратить этот позор и отменить соглашение о признании вины", - заявил адвокат д-р Элиад Шарга, председатель Движения за качество правительства.



