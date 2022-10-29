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Азербайджан намерен открыть посольство в Израиле
29.10.2022 16:25 Алина Груднева

Азербайджан намерен открыть посольство в Израиле

 Официальные лица Азербайджана обсуждают возможность открытия своего посольства в Израиле.

 
Об этом сообщает Eurasianet.org.
 
По словам депутата Милли Меджлиса, решение об открытии посольства уже принято.
 
"Открытие посольства Азербайджана в Израиле может быть отложено только по техническим причинам", - сказал он.
 
По словам старшего научного сотрудника Израильского института исследований национальной безопасности Галлии Линденштраус, военная победа Азербайджана во второй нагорно-карабахской войне делает его менее зависимым от политической поддержки со стороны арабского и мусульманского мира.

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