



Азербайджан намерен открыть посольство в Израиле

Официальные лица Азербайджана обсуждают возможность открытия своего посольства в Израиле.

Об этом сообщает Eurasianet.org.

По словам депутата Милли Меджлиса, решение об открытии посольства уже принято.

"Открытие посольства Азербайджана в Израиле может быть отложено только по техническим причинам", - сказал он.

По словам старшего научного сотрудника Израильского института исследований национальной безопасности Галлии Линденштраус, военная победа Азербайджана во второй нагорно-карабахской войне делает его менее зависимым от политической поддержки со стороны арабского и мусульманского мира.