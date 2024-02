В Австралии прошел произральский митинг

В Австралии 18 февраля состоялась произраильская демонстрация.



Об этом сообщает 12-й канал израильского ТВ.



Уточняется, что в акции приняли участие свыше 12 тысяч человек. Мероприятие под названием Never Again Is Now состоялось в центре Сиднея.



Акцию возглавила местная христианская община. На митинге, среди прочих, выступил бывший премьер-министр Австралии Скотт Моррисон.