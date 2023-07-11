



В августе наконец-то начнется обучение украинских пилотов на F-16

Коалиция из 11 стран начнет обучение украинских пилотов на истребителях F-16 в августе в Дании. При этом в Румынии будет создан учебный центр, сообщает Reuters.



Члены НАТО Дания и Нидерланды возглавляют международные усилия по подготовке пилотов, а также вспомогательного персонала, обслуживанию самолетов и, в конечном счете, обеспечению поставок F-16 в Украину.



"Надеюсь, мы сможем увидеть результаты в начале следующего года", - заявил исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен.



Пока ни одна из стран не взяла на себя обязательства по поставке Украине самолетов F-16, хотя Польша и Словакия поставили 27 самолетов МиГ-29 для пополнения парка боевых самолетов Украины.



Напомним, союзники Украины заявили о создании авиационной коалиции для передачи государству современных истребителей, в частности, F-16. Возглавляют коалицию Нидерланды и Дания.