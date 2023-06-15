



В Англии и Уэльсе впервые за 750-летнюю историю высшим судьей стала женщина

Главой судебной системы Англии и Уэльса впервые за более чем 750-летнюю историю этой должности станет женщина.



Сью Карр официально назначена королем Чарльзом и возьмет на себя роль лорда-главного судьи, которая восходит к 13 веку, после выхода на пенсию Яна Бернетта в октябре.



58-летний мужчина получил квалификацию юриста в 1987 году и впервые был назначен судьей в 2009 году, а в 2013 году стал судьей Высокого суда.



Титул лорда-главного судьи, созданный в 1268 году, закреплен законом. Однако на этой неделе министр юстиции Великобритании Алекс Чок заявил ВВС, что название может быть изменено в зависимости от пожеланий Карр.

