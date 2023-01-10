



В аналитическом центре найдены секретные файлы вице-президента Байдена

Генеральный прокурор Меррик Гарланд поручил прокуратуре США в Чикаго изучить почти дюжину документов, найденных в Пенн-Байден цетре дипломатии и глобального взаимодействия в Вашингтоне, сообщает CBS News.



Материал был идентифицирован личными адвокатами Байдена 2 ноября. В расследовании также участвует ФБР. К секретным материалам относятся некоторые файлы, отмеченные грифом “конфиденциальная закрытая информация”.



“Белый дом сотрудничает с Национальным архивом и Министерством юстиции в отношении обнаружения того, что, по-видимому, является документами администрации Обамы-Байдена, включая небольшое количество документов с секретными пометками”, – заявил Ричард Заубер, специальный советник Байдена.



“Документы не были предметом каких-либо предыдущих запросов или расследований со стороны архивов”, – добавил Заубер. “Административные записи должным таким образом находятся в архивах".



Это заявление вызвало немедленную критику со стороны республиканцев.



“Когда ФБР собирается провести обыск во многих домах Джо Байдена, возможно, даже в Белом доме? Эти документы точно не были рассекречены”, – написал экс-президент Дональд Трамп в своем аккаунте в социальной сети.



“Президент Байден очень критически относился к тому, что президент Трамп по ошибке доставил секретные документы в резиденцию, и теперь кажется, что он сделал то же самое. Какая ирония!” – отметил депутат Джеймс Комер, председатель комитета по надзору Палаты представителей.



Президент Байден в настоящее время находится в Мехико на саммите. В сообщениях со встречи говорилось, что он проигнорировал вопросы журналистов о секретных документах.



“В графике президента ничего не изменилось”, – сообщил чиновник администрации, путешествующий с президентом. “Он сосредоточен на саммите и встрече с нашими ближайшими соседями”.