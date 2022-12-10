



В американской тюрьме Виктора Бута мучали "ножками Буша"

Виктор Бут вернулся в Россию и дал первое интервью RT. С ним беседовала депутат Госдумы Мария Бутина.



В 2012 году в США россиянин, которого американская пресса называла «самым опасным человеком на земле», получил 25 лет колонии за продажу оружия колумбийским незаконным формированиям. Недавно его обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осужденную в России по делу о контрабанде наркотиков.



Об истории Виктора Бута и его заключении читайте в нашем материале.



В интервью RT «оружейный барон» выразил благодарность за освобождение, рассказал об условиях в тюрьме и поделился своими мыслями о Западе.



«Я 10 лет не пробовал чеснока, укропа и земляники».



По словам Бута, за все годы заключения в американской тюрьме, меню практически не менялось: по средам давали «гамбургер с пережаренной картошкой-фри», по четвергам — ножки Буша.



«Это было несъедобно. В тайской тюрьме, где я просидел два года, хоть что-то можно было заказать. Я потерял интерес к еде, начал худеть, стал заставлять себя есть через силу. Я потерял мышечную массу».



«Запад считает, что они нас не добили в 1990 году, когда Советский Союз начал распадаться. И то, что мы сейчас пытаемся... жить... и ни от кого не зависеть, быть по-настоящему независимой державой... это, конечно, для них шокирующая такая новость».«То, что происходит на Западе, — это самоубийство цивилизации».



Бут также сказал, что поддерживает спецоперацию РФ в Украине.