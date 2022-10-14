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В Алжире проходят переговоры лидеров палестинских фракций
14.10.2022 11:12 Ольга Белозерова

В Алжире проходят переговоры лидеров палестинских фракций

Лидеры палестинских фракций встретились в Алжире, демонстрируя единство палестинских группировок и пытаясь примириться перед предстоящим саммитом Лиги арабских государств.

Об этом сообщает Jerusalem Post.

Тринадцать палестинских фракций, включая ФАТХ, ХАМАС, "Исламский джихад" и Народный фронт освобождения Палестины, предприняли еще одну попытку национального диалога.

Генеральный секретарь Исполнительного комитета Организации освобождения Палестины Хусейн Аль-Шейх заявил: "Палестинский национальный диалог в Алжире представляет собой серьезную и доступную возможность объединить национальные ряды и защитить наш внутренний фронт и единство слова и дела в рамках Организации освобождения Палестины, единственного законного представителя нашего народа". 

Представитель "Исламского джихада" в свою очередь отметил, что движение высоко оценивает усилия Алжира по прекращению внутреннего раскола в ПА. 

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