



В Алжире проходят переговоры лидеров палестинских фракций

Лидеры палестинских фракций встретились в Алжире, демонстрируя единство палестинских группировок и пытаясь примириться перед предстоящим саммитом Лиги арабских государств.



Об этом сообщает Jerusalem Post.



Тринадцать палестинских фракций, включая ФАТХ, ХАМАС, "Исламский джихад" и Народный фронт освобождения Палестины, предприняли еще одну попытку национального диалога.



Генеральный секретарь Исполнительного комитета Организации освобождения Палестины Хусейн Аль-Шейх заявил: "Палестинский национальный диалог в Алжире представляет собой серьезную и доступную возможность объединить национальные ряды и защитить наш внутренний фронт и единство слова и дела в рамках Организации освобождения Палестины, единственного законного представителя нашего народа".



Представитель "Исламского джихада" в свою очередь отметил, что движение высоко оценивает усилия Алжира по прекращению внутреннего раскола в ПА.