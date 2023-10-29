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В Афинах на демонстрации призвали прекратить "резню" в Газе
29.10.2023 17:47 Алина Груднева

В Афинах на демонстрации призвали прекратить "резню" в Газе

В воскресенье, 29 октября, в Афинах прошел пропалестинский митинг, в котором приняли участие более 5000 человек.

Демонстранты призвали положить конец "резне" в Газе.

"Остановите резню палестинского народа в Газе", - скандировали демонстранты.

Демонстранты осудили правительство Греции за воздержание при голосовании в ООН по антиизраильской резолюции. Протестующие прошлись маршем к посольству Израиля.

На акции, как ни странно, заметили дипломата Палестинской автономии Юсефа Дорхома.

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