В Афинах на демонстрации призвали прекратить "резню" в Газе

В воскресенье, 29 октября, в Афинах прошел пропалестинский митинг, в котором приняли участие более 5000 человек.



Демонстранты призвали положить конец "резне" в Газе.



"Остановите резню палестинского народа в Газе", - скандировали демонстранты.



Демонстранты осудили правительство Греции за воздержание при голосовании в ООН по антиизраильской резолюции. Протестующие прошлись маршем к посольству Израиля.



На акции, как ни странно, заметили дипломата Палестинской автономии Юсефа Дорхома.

Demonstrations in Madrid 🇪🇸, Valencia 🇪🇦, Athens 🇬🇷 and Islamabad 🇵🇰 in support of Palestine. pic.twitter.com/yzRh145LZf