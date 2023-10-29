В Афинах на демонстрации призвали прекратить "резню" в Газе
В воскресенье, 29 октября, в Афинах прошел пропалестинский митинг, в котором приняли участие более 5000 человек.
Демонстранты призвали положить конец "резне" в Газе.
"Остановите резню палестинского народа в Газе", - скандировали демонстранты.
Демонстранты осудили правительство Греции за воздержание при голосовании в ООН по антиизраильской резолюции. Протестующие прошлись маршем к посольству Израиля.
На акции, как ни странно, заметили дипломата Палестинской автономии Юсефа Дорхома.
Demonstrations in Madrid 🇪🇸, Valencia 🇪🇦, Athens 🇬🇷 and Islamabad 🇵🇰 in support of Palestine. pic.twitter.com/yzRh145LZf— Sprinter (@Sprinter99800) October 29, 2023