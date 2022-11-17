



В аэропортах Москвы введен максимальный уровень террористической опасности

В московских аэропортах введен повышенный уровень опасности. Как сообщил советник главы Ространснадзора Владимир Черток, приходится реагировать на угрозы, в том числе и на ложные.



Он также уточнил, что подобные приказы действуют 15 суток. Повышенный уровень опасности вводят не только в аэропортах, но и на железной дороге. Впрочем, на пассажирах это никак не сказывается, пишет агентство ТАСС.



Ранее СМИ сообщили, что в аэропортах Шереметьево, Внуково и Домодедово введен максимальный уровень террористической опасности. Особый режим действует с 10 ноября.