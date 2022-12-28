



"В 2023 все будет очень плохо, в 2024 это правительство падет"

Газета "Калькалист" проводит ежегодную "Конференцию прогнозов", на которой собираются представители политической, деловой, силовой и экономической элиты Израиля. Конференция подводит итоги 2022 года и пытается предугадать, как Израиль будет решать экономические, политические и социальные проблемы в будущем. Одним из выступающих на конференции был уходящий премьер-министр Яир Лапид.



"Мой прогноз на 2023 год - все будет очень плохо", - сказал Лапид в начале своего выступления, пояснив: "Это будет плохо, потому что есть три фактора, которые окажут негативное влияние на израильскую экономику: население, которое не работает, международный статус Израиля и наша социальная сплоченность. Любое изменение в одном из них будет вредно для экономики. Экономическая ситуация в стране не стоит на месте. Ультраортодоксальный юноша, который решает не изучать математику и английский, не идти в армию и не работать, не думает о себе с точки зрения макроэкономики, но его решения влияют на экономику".



Подводя итог, Лапид сказал: "Сочетание трех факторов означает, что будет плохо. Это также происходит в неподходящее время. Мировые рынки не восстанавливаются, процентные ставки растут, инфляция не сдерживается. Наше правительство преуспело в том, чтобы заставить израильскую экономику работать и расти. Несмотря на корону и несмотря на глобальный кризис, мы уходим с относительно низкой инфляцией, очень низкой безработицей, высоким ростом."



"Я не хочу оставить вас без проблеска надежды", - сказал он в конце своей речи. "Поэтому мой прогноз на 2024 год заключается в том, что это правительство не продержится долго. Они не смогут принять больше одного бюджета. Шантаж партнеров разваливает Ликуд изнутри. Там все друг друга ненавидят. Мы будем бороться в Кнессете, в судах, на улицах. Если вы тоже мобилизуетесь и будете бороться за израильскую демократию, в 2024 году это правительство падет, мы создадим правительство, которое верит в общую жизнь и ценности Декларации независимости, и тогда экономика тоже восстановится".