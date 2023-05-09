



Уже 37 стран поддержали создание Спецтрибунала над Россией

Созданием Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины уже поддержали 37 стран. Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в своем Twitter.



"Сегодня Владимир Зеленский провел важный саммит основной группы Специального трибунала, инициированного МИДом Украины. 37 участников подтвердили свою решимость привлечь высшее руководство России к ответственности за преступление агрессии против Украины. Специальный трибунал обеспечит правосудие", - заявил Кулеба.



Кроме этого, в МИД отметили, что участники саммита единогласно подтвердили поддержку привлечения высшего политического и военного руководства России к ответственности за развязывание агрессивной войны против Украины.



"Страны коалиции убеждены, что российская агрессия угрожает не только Украине, но и миру, безопасности и демократии в целом. Инициаторы невиданных со времен Второй мировой войны зверств, первопричиной которых является преступление агрессии, должны быть наказаны путем создания независимого механизма правосудия", - говорится в сообщении на сайте ведомства.



Напомним, что президент Владимир Зеленский заявил о намерениях создать отдельный трибунал для преступлений России, который поможет избежать "гибридного мира", как это было в 2014 году.