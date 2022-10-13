Новости » Политика
Уже 15 стран готовы присоединиться к проекту противоракетного щита для Европы
13.10.2022 13:35 Раиса Вовк

Уже 15 стран готовы присоединиться к проекту противоракетного щита для Европы

По меньшей мере 15 стран подписали письмо о намерениях присоединиться к проекту по созданию европейского противоракетного щита, который должен усилить воздушную защиту большей части континента, пишет Bloomberg.

Поддержали замысел преимущественно члены НАТО, в том числе Великобритания и Нидерланды.

"Система будет иметь несколько уровней для перехвата разных типов ракет с разных высот", - отметили журналисты.

Согласно проекту, страны-подписанты преследуют цель совместного приобретения средств ПВО, защищающих территорию союзников от ракет.

Среди вариантов разглядывают израильскую систему Arrow 3, американские Patriot и германские установки IRIS-T.

Напомним, 12 октября министр обороны Украины Алексей Резников подтвердил получение Украиной немецких систем ПВО IRIS-T и анонсировал поставку NASAMS.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы