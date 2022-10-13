



Уже 15 стран готовы присоединиться к проекту противоракетного щита для Европы

По меньшей мере 15 стран подписали письмо о намерениях присоединиться к проекту по созданию европейского противоракетного щита, который должен усилить воздушную защиту большей части континента, пишет Bloomberg.



Поддержали замысел преимущественно члены НАТО, в том числе Великобритания и Нидерланды.



"Система будет иметь несколько уровней для перехвата разных типов ракет с разных высот", - отметили журналисты.



Согласно проекту, страны-подписанты преследуют цель совместного приобретения средств ПВО, защищающих территорию союзников от ракет.



Среди вариантов разглядывают израильскую систему Arrow 3, американские Patriot и германские установки IRIS-T.



Напомним, 12 октября министр обороны Украины Алексей Резников подтвердил получение Украиной немецких систем ПВО IRIS-T и анонсировал поставку NASAMS.

