



Ужасные деяния: Канада осудила террористические нападения на израильтян

Посольство Канады в Израиле 22 августа выступило с заявлением, осуждающим недавние террористические нападения на израильтян.



“Канада обеспокоена ростом числа террористических атак, совершенных против мирных жителей в Израиле и Палестинской автономии в последние недели. Мы осуждаем эти ужасные действия и выражаем соболезнования жертвам и их близким”, – говорится в сообщении.



Заявление было сделано на следующий день после того, как Батшева Нигри была убита в результате обстрела недалеко от Хеврона. В субботу Авиад Нир и его отец Шай Сайлас Нигрекер были застрелены на автомойке в Хаваре.



Центр по делам Израиля и евреев (CIJA) приветствовал заявление посольства Канады.



“Долгожданное осуждение убийства невинных израильских мирных жителей палестинскими террористами. Помимо осуждения этих действий, Канада должна также осудить преступников и привлечь Палестинскую администрацию к ответственности за стимулирование террора”, – написал CIJA в Twitter.

