



"Ужасно страдала". Рина Мацлиах о причинах ухода с 12-го канала

Бывшая журналистка и комментатор 12-го канала, 66-летняя Рина Мацлиах, около месяца назад объявила о своем уходе из новостной компании. В письме, которое она отправила сотрудникам компании, она с волнением попрощалась с ними и написала: "Пришло время уйти на пенсию".



После того, как она сыграла в сериале на канале Hot в роли ведьмы и была выбрана ведущей на "КАН Решет Бет" вместе с Акивой Новиком - теперь она раскрывает, что стоит за ее уходом на пенсию.



"Я ужасно страдала в последние годы, и только близкие мне люди знают об этом, и действительно, когда я грустила о расставании, они напоминали мне: вспомни, как каждую пятницу перед "Ульпан Шиши" ты был грустна и подавлена, и простите за эти слова: "пудрила нам мозги"... Не хочется, не хочется... и ты устал звонить политикам, и тебе не хочется. Так что я очень устала от израильской политики".