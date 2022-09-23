



Узбеков призвали не участвовать в войне в Украине

Управление мусульман Узбекистана призвало граждан не участвовать в войне, которую Россия развязала в Украине.

Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на опубликованную фетву.

"Представители некоторых террористических организаций под предлогом "джихада" призывают живущих в России и Украине узбекистанцев к участию в кровопролитии, однако на самом деле мусульманину не позволено участвовать ни в каких военных действиях, кроме защиты своей родины, а также воевать с немусульманами против другой немусульманской общины", - сказано в сообщении.

По данным Управления, называть эту войну "джихадом" я — не что иное, как невежество.

"Может быть, это будет война, запрещенная в исламе. Те, кто участвует в этом, будут среди воинов сатаны, которые противостоят закону Аллаха. Кроме того, наше действующее законодательство запрещает членство в военных структурах иностранных государств, незаконных религиозных организациях и террористических группировках", - сказано в фетве.