



Узбекистан и Израиль договорились о сотрудничестве в сфере сельского хозяйства

В рамках международной конференции по продовольственной безопасности, прошедшей в Самарканде, состоялись двусторонние переговоры между министрами сельского хозяйства Узбекистана Азизом Войтовым и Израилем Ави Дихтером. Об этом сообщает информационное агентство Dunyo.



В ходе встречи Ави Дихтер отметил высокий уровень организации конференции и выразил благодарность за приглашение узбекской стороны.



Азиз Войтов, представляя сельскохозяйственную повестку страны, подчеркнул, что изучение опыта Израиля, практики использования современных технологий и их внедрения в республике представляет интерес для Узбекистана.



В частности, была подчеркнута важность использования израильских технологий при выращивании пшеницы и широкого применения водосберегающих технологий.



По итогам достигнутых договоренностей между министерствами сельского хозяйства двух стран был подписан меморандум о взаимопонимании.

