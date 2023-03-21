



Узбекистан готовится к референдуму по проекту Конституционного закона

Согласно принятым в марте т.г. постановлениям Законодательной палаты Олий Мажлиса (парламента) Республики Узбекистан и Сената Олий Мажлиса 30 апреля т.г. в стране будет проведен всенародный референдум по проекту Конституционного закона Республики Узбекистан "О Конституции Республики Узбекистан". Досрочное голосование по референдуму состоится 19-26 апреля т.г.



Как сообщается, было проведено всенародное обсуждение по проекту Конституционного закона, всего от населения поступило свыше 220 тысяч предложений по его совершенствованию, из которых каждый четвертый отражен в проекте.



В ходе подготовки проекта Конституционного закона были тщательно проанализированы более 400 международных документов, принятых ООН, ОБСЕ, ШОС, ЕС, Организацией тюркских государств и другими международными организациями, конституции почти 190 стран. Проект Конституционного закона неоднократно обсуждался с участием международных экспертов и специалистов с проведением зарубежных и международных экспертиз и также поддержан ими.



Число статей в Конституции в новой редакции увеличивается с нынешних 128 до 155, количество норм – с 275 до 434. В 91 из 128 статей внесены концептуальные изменения.



В документе закреплены широкомасштабные правовые гарантии повышения благосостояния населения, дальнейшего укрепления прав и интересов, защиты чести и достоинства человека, либерализации всех сфер жизни современного Узбекистана.