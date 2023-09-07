



"Уволившийся в знак протеста" директор Гимназии Герцлия вовсе не уволился



Скандал вокруг директора “первой еврейской школы” - Гимназии Герцлия в Тель-Авиве доктора Зеэва Дагани не утихает.



Дагани написал письмо об отставке после того, как директорат гимназии запретил проводить на ее территории мероприятие, поощряющее отказ от службы в ЦАХАЛе.



Несмотря на объявление об отмене, мероприятие состоялось в школьном дворе при участии директора школы, а на улице произошли столкновения правых и левых активистов, сообщает 14-й канал.



В последние дни родителям стало ясно, что Дагани вовсе не покинул пост директора школы. Родители получили от Дагани письмо, как бы начинающее новый год, в котором он поздравляет их с новым учебным годом и подробно описывает ряд вопросов, связанных с работой в качестве директора школы, - как будто ничего не произошло.



В письме, направленном группой родителей школы в директорат, они выражают недовольство тем, что Дагани продолжает оставаться на своем посту и требуют его немедленного отстранения от должности.



Родители написали: "После событий последних дней мы, родители старшеклассников, считаем, что наш голос не был в достаточной мере услышан председателем родительского комитета. Мы не согласны с возвращением вышеупомянутой личности на должность директора школы, а также на любую другую должность в сфере образования наших детей. Как люди, отдающие своих детей в государственную систему образования и согласные с плюрализмом мнений и различными принципами демократии, мы знали, на что шли, но не ожидали таких действий, как выступление против армии публично и к отказу от службы в стенах школы".



В письме говорится: "Мы пишем от имени сотен родителей, которые боятся высказать свое мнение. Где это видано, что директор школы со всех сцен, внутри школы, за ее пределами и особенно в СМИ призывает к тому, чтобы ученики отказались от призыва в армию и тем самым нанесли вред армии и стране? Здесь мы молчать не будем!!! А после того, как мы узнали, что любого, кто по-разному реагирует в разных группах родителей - унижают, банят, удаляют сообщения и пытаются высмеять среди других родителей, имеющих другое мнение, мы вынуждены были написать это письмо анонимно".





