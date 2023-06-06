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полиция израиля
06.06.2023 21:28 Алина Груднева

Уволился глава отдела полиции по борьбе с преступностью в арабском секторе

Глава отдела полиции по борьбе с преступностью в арабском секторе Натан Бозна подал прошение об уходе в отставку и получении пенсии на фоне всплеска насилия.

Ни он, ни полиция публично не объяснили причину увольнения.

Согласно официальном заявлению, глава полиции Коби Шабтай принял отставку, пожелав ему дальнейших успехов и поблагодарив за многолетний вклад в обеспечение безопасности Государства Израиль.
 

Израильские СМИ озвучили разные потенциальные причины его ухода. Одни пишут, будто Шабтай вытеснил 60-летнего генерал-майора, другие утверждают, что он уходит из-за недовольства отсутствием финансированием его отдела.

За первые месяцы нынешнего года в арабском секторе был убит как минимум 91 человек, что почти в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
 

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