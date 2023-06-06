



Уволился глава отдела полиции по борьбе с преступностью в арабском секторе

Глава отдела полиции по борьбе с преступностью в арабском секторе Натан Бозна подал прошение об уходе в отставку и получении пенсии на фоне всплеска насилия.



Ни он, ни полиция публично не объяснили причину увольнения.



Согласно официальном заявлению, глава полиции Коби Шабтай принял отставку, пожелав ему дальнейших успехов и поблагодарив за многолетний вклад в обеспечение безопасности Государства Израиль.



הניצב ה-11 שפורש: נתן בוזנה, ראש אגף סיף שאחראי לטיפול בפשיעה בחברה הערבית, עוזב את המשטרה pic.twitter.com/kooRMauNTn — ynet עדכוני (@ynetalerts) June 6, 2023

Израильские СМИ озвучили разные потенциальные причины его ухода. Одни пишут, будто Шабтай вытеснил 60-летнего генерал-майора, другие утверждают, что он уходит из-за недовольства отсутствием финансированием его отдела.За первые месяцы нынешнего года в арабском секторе был убит как минимум 91 человек, что почти в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.