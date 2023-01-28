



Уволенные водители Нетаниягу вернулись к своим обязанностям по решению суда

Трое водителей, уволенных за то, что они являются свидетелями обвинения в деле премьер-министра Биньямина Нетаниягу о коррупции, были восстановлены на своих должностях шоферов в колонне премьер-министра, но не будут водить машину Нетаниягу, заявила в четверг Канцелярия премьер-министра.



Водители-ветераны были восстановлены в начале этого месяца по указанию юридического советника правительства, но им была предложена “офисная” работа.



На прошлой неделе водители подали в Суд по трудовым спорам ходатайство о возвращении к прежним обязанностям, а во вторник прокуратура заявила суду, что поддерживает их.



“Все распоряжения, изданные об изменении должностей, служебных обязанностей и статуса водителей в Канцелярии должны быть аннулированы”, – заявила прокуратура в заявлении, поданном в Суд по трудовым спорам.



После решения об увольнении водителей Лимон приказал восстановить их рабочие места, заявив, что это решение нарушает соглашение о конфликте интересов, подписанное главой аппарата премьер-министра Цахи Браверманом, которое запрещает ему принимать решения в отношении свидетелей в деле.